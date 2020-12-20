Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить на территории страны парк Диснейленд. Об этом глава государства заявил в интервью New York Times.

По его словам, украинские дети заслуживают иметь заслуживают на получение столь помпезной развлекательной площадки.

Я хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд. Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все.

Отмечается, что гарант хотел бы донести до американской аудитории эту информацию, так как вскоре президентом США станет демократ Джо Байден.

Читайте также, во Франции после карантина открылся Диснейленд. посещение территории Диснейленда возможно при соблюдении мер безопасности.

Кроме того, Диснейленд предлагает онлайн-аттракционы во время карантина. Если надеть VR-очки, эффект действительно впечатляет.

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