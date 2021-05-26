В среду, 26 мая, самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", совершавший рейс Минск-Барселона, не смог попасть в воздушное пространство Польши.

После шести кругов вблизи польской границы самолет вернулся в Минск.

Так, в обед белорусские СМИ сообщили, что самолет "Белавиа", который вылетел из аэропорта "Минск" в 13:30, кружит вблизи границы с Польшей. Самолет, который должен был следовать в Барселону, кружил в небе над Брестской областью, то ли ожидая разрешения на пролет, то ли сжигая топливо, чтобы вернуться в Минск.

В то же время другие самолеты, которые направлялись в направлении Польши, без проблем заходили в польское воздушное пространство. Например, когда рейс Минск-Барселона кружил над Брестской областью мимо него пролетел и пересек польскую границу рейс "Белавиа" Минск-Варшава.

Позже в Польском агентстве гражданской авиации заявили, что самолет "Белавиа" не пропустили через польскую границу, поскольку Франция запретила ему заходить в свое воздушное пространство.

Из-за решения французской стороны перелет из Минска в Барселону стал невозможным. Самолет уже приземлился в минском аэропорту.

Ранее сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Также мы писали о том, что авиаперевозчик Франции приостановил полеты над Беларусью.

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