Cамолет "Белавиа" не смог пересечь границу с Польшей: что произошло [ Редактировать ]
В среду, 26 мая, самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", совершавший рейс Минск-Барселона, не смог попасть в воздушное пространство Польши.
После шести кругов вблизи польской границы самолет вернулся в Минск.
Так, в обед белорусские СМИ сообщили, что самолет "Белавиа", который вылетел из аэропорта "Минск" в 13:30, кружит вблизи границы с Польшей. Самолет, который должен был следовать в Барселону, кружил в небе над Брестской областью, то ли ожидая разрешения на пролет, то ли сжигая топливо, чтобы вернуться в Минск.
В то же время другие самолеты, которые направлялись в направлении Польши, без проблем заходили в польское воздушное пространство. Например, когда рейс Минск-Барселона кружил над Брестской областью мимо него пролетел и пересек польскую границу рейс "Белавиа" Минск-Варшава.
Позже в Польском агентстве гражданской авиации заявили, что самолет "Белавиа" не пропустили через польскую границу, поскольку Франция запретила ему заходить в свое воздушное пространство.
Из-за решения французской стороны перелет из Минска в Барселону стал невозможным. Самолет уже приземлился в минском аэропорту.
Ранее сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Также мы писали о том, что авиаперевозчик Франции приостановил полеты над Беларусью.
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