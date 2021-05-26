Госпогранкомитет Беларуси заявляет о большом количестве обращений иностранцев в связи с проблемами покинуть страну после введения запрета на полеты. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь.

Пограничники отмечают, что вопросы возвращения иностранцев домой находятся "вне компетенции органов пограничной службы".

Иностранцам рекомендуют для решения проблем, связанных с возвращением домой, обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.

Ранее сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Также мы писали о том, что авиаперевозчик Франции приостановил полеты над Беларусью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.