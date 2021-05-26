Кабмін схвалив підвищення виплати після народження дитини. Згідно з законопроєктом, з 1 січня наступного року допомога після народження дитини становитиме 50 тисяч гривень. Одноразово - чверть цієї суми, а потім залишок протягом трьох років, рівними частинами у порядку, встановленому Кабміном.

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Нацкомісія з енергетики та тарифів заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії до 1 жовтня, - про це повідомили на засіданні комісії. Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк наголосив, що регулятор не є політичним органом, і рішення було ухвалене виключно з інтересів держави, споживачів та ліцензіатів. Також Тарасюк наголосив, що заборону, можливо, продовжать після закінчення терміну. З 15 травня регулятор отримав повноваження обмежувати імпорт електрики.

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В Україну імпортували сала на майже 7,5 мільйонів доларів. Від початку року імпорт сала, жиру птиці та свинини збільшився майже вдвічі - усе через скорочення кількості свиней в Україні. У такий спосіб дорога українська свинина спровокувала стрибок імпорту з ЄС і Канади у січні цього року. А в минулому році головним постачальником свинини стала... Росія.

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Кабмін планує підключення України до швидкісного інтернету 4G та хоче впровадити технології 5G, - про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, 500 мільйонів гривень виділять на підключення швидкісного фіксованого інтернету в селах. Близько одного з половиною мільйона українців, які мешкають у селищах, уже в цьому році зможуть отримати доступ до інтернету за рахунок державної субвенції.

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Фонд державного майна України у травні продав на аукціоні три спиртзаводи приватним компаніям, виторг з продажу становить 205 мільйонів гривень, - про це повідомила пресслужба Мінекономіки. Усього планують продати 41 завод. У минулому ж році реалізували 20 спиртзаводів на суму 1,3 млрд грн.