Кулеба обратился к ОБСЕ [ Редактировать ]
В среду, 26 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ уделять больше внимания ситуации на аннексированном полуострове. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.
Я сегодня обратился к госпоже Шмид с просьбой, чтобы СММ ОБСЕ уделяла значительно большее внимание ситуации в оккупированном Крыму и увеличила количество своих усилий на крымском направлении.
Помимо этого, министр считает, что Украине необходимо, чтобы ОБСЕ уделяла больше внимания односторонним шагам России, которые подрывают базовые принципы и обязательства ОБСЕ.
Мы понимаем, что есть правило консенсуса, которое действует в организации, и часто связывает руки. Но мы также само понимаем, что искусство дипломатии и заключается в том, чтобы все равно решительно защищать те принципы и идеалы, ради которых ОБСЕ была создана.
Ранее Зеленский утвердил программу "Украина - НАТО" на 2021 год.
Как сообщали "Подробности", 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".
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