Во вторник, 18 мая, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила полеты дронов дальнего радиуса на Донбассе. Об этом говорится в отчете на сайте ОБСЕ.

Соответствующее решение было принято после того, как один беспилотник заглушили в тылу подконтрольной Украине территории.

17 мая миссия запустила беспилотник с базы в Степановке (54 км к северу от оккупированного Донецка), и сразу после запуска зафиксировали глушение сигналов обоих модулей GPS. Почти через час вблизи подконтрольного Украине населенного пункта Бахмутское (77 км к северу от Донецка) наблюдатели запустили режим аварийного управления и направили его на базу в Степановке.

Из-за удара в результате аварийной посадки были повреждены хвостовой киль и хвостовой отсек фюзеляжа летательного аппарата.

Выполнение полетов БПЛА дальнего радиуса действия приостановлено до завершения технической оценки, в том числе на предмет наличия каких-либо других повреждений летательного аппарата.

Отмечается, что помехи сигналу GPS могли создаваться из любого места в радиусе десятков километров. СММ не удалось точно установить источник глушения, однако она зафиксировала оборудование для радиопомех по обе стороны от линии соприкосновения.

Как сообщали "Подробности", 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".

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