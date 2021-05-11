Зеленский утвердил программу "Украина - НАТО" на 2021 год [ Редактировать ]
Во вторник, 11 мая, президент Украины Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии "Украина - НАТО" на 2021 год. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Теперь Кабинет министров должен подготовить меры по ее выполнению.
Стратегической целью этой программы указано достижение Украиной основных критериев для получения полноправного членства в НАТО и ЕС.
В документе говорится, что Украина принимает меры для интенсивного взаимодействия с НАТО и странами-участницами для реализации евроатлантических устремлений Украины, которые зафиксированы в Декларации Бухарестского саммита в апреле 2008 года.
Реализация программы должна стать эффективным ответом на вызовы, стоящие перед Украиной, а также будет способствовать приближению к базовым принципам, воплощенным в Североатлантическом договоре в 1949 году, в частности политическим, экономическим и военным критериям.
Ранее мы писали, что у Зеленского надеются, что Украину пригласят на саммит НАТО.
Как сообщали "Подробности", 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".
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