Скандал в Ирпене: ребенку удалили сразу 12 зубов без согласия матери [ Редактировать ]
В городе Ирпень Киевской области разгорелся скандал. Женщина привела дочь к стоматологу, чтобы удалить ей один молочный зуб, а в итоге малышка лишилась сразу 12, сообщает "РБК-Украина".
Что произошло в клинике
Мама привела 9-летнюю Нику в одну из частных стоматологических клиник Ирпеня, поскольку девочка боится стоматологов. Ей нужно было удалить молочный зуб, договорились это сделать под наркозом, быстро и безболезненно. После осмотра врачи предложили удалить сразу также два соседних зуба, рядом с больным. Мама согласилась и подписала договор, не проверяя. Позже она обратила внимание, что в договоре графа о количестве зубов была пустая.
Нику ввели в наркоз и начали операцию. Маме предложили удалить сразу все молочные зубы у девочки, но она отказалась и вышла из кабинета, чтобы сделать звонок другому врачу. Когда она вернулась и потребовала остановить операцию, было уже поздно.
Девочке удалили сразу 12 молочных зубов и выдали маме счет на 13 тысяч гривен.
Другие врачи считают, что операция была опасной
Сторонний врач, который посмотрел снимки Ники, сказал, что без удаленных зубов у ребенка могут быть проблемы с постоянными.
"Зубки не знают, куда лезть. Они лезут туда, где испытывают давление. И, если там давления уже нет - они будут лезть куда угодно", - отметил специалист.
Другие стоматологи порекомендовали маме установить ребенку временные протезы, чтобы у девочки нормально выросли постоянные зубки.
Что говорят в клинике в Ирпене
Совладельцы клиники утверждают, что мама знала об удалении 12 зубов, и ей предлагали на консультации их не удалять, а вылечить. Они отметили, что операция не была сложной или травматичной и считают, что помогли ребенку. У Ники все молочные зубы были с кариесом и со временем они бы мешали росту постоянных зубов.
Родители наняли адвоката
"Мы подготовили официальное письмо-претензию в стоматологическую клинику. Они предоставили ответ, где указали, что правы. Сейчас мы подготовили жалобу в Министерство здравоохранения, для того чтобы инициировать клинико-экспертную комиссию, которая будет определять характер нарушений и допущенных ошибок", - рассказал адвокат, специалист по медицинскому праву Кирилл Тарковский.
Если клиника не признает свою вину, то семья будет подавать на них в суд.
Тем временем Нике поставили временную специальную резинку, и у нее уже прорезаются сразу три постоянных зуба.
Ранее мы писали о том что в Киеве стоматологу предъявили обвинение в жутких преступлениях.
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