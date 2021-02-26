Скандальная стоматолог из Ривне продолжает работать в клинике [ Редактировать ]
29-летняя детский стоматолог из Ривне Инна Кравчук, которую подозревают в избиении детей на приемах, продолжает работать в частной клинике.
Фигурантку пяти уголовных дел на рабочем месте заметили и сфотографировали очевидцы, сообщает "Киев криминальный" в Instagram.
"Инна Кравчук не является должностным лицом, поэтому на период следствия она может продолжать свою деятельность. Полиция не лишает лицензии, отобрать лицензию может только орган, который ее предоставил", - заявили в Нацполиции.
Напомним, речь идет о детском стоматологе 29-летней Инне Кравчук, которая изводила детей пытками на приеме. Ранее в сети было опубликовано видео с камер наблюдения, установленных в кабинете врача.
Мы также писали о том, что скандальная стоматолог из Ривне прячется от полиции.
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