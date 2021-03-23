Столичные правоохранители арестовали врача-стоматолога за покушение на убийство пациентки, разбойные нападения и мошенничество. Подозреваемому выбрали меру пресечения.

33-летний уроженец Черниговской области в период с мая 2019 по сентябрь 2020 года назначил женщине неправильное опасное лечение и завладел 400 тысячами гривен. В ходе следствия стало известно, что в марте 2020 года мужчина, под предлогом необходимости предоставления медицинских процедур, проник в дом одной из пациенток и украл банковскую карту, с которой незаконно снял 78 тысяч гривен.

Отмечается, что через 4 месяца после содеянного "оборотень" в халате убедил одну из пациенток, что ее нужно сопроводить домой, после входа в жилище женщины он применял к ней сильнодействующие средства и похитил 63 тысячи гривен. Также самым жутким преступлением в перечне является покушение на убийство 70-летней женщины, путем поражения ее электрическим током.

Читайте также, в сети опубликовали видео, на котором видно, как врач-стоматолог дергает девочку, которую родители привели полечить зубы и бьет о кушетку головой маленького мальчика. Мама девочки с видео была одной из тех, кто защищал публично врача, она не знала, что пострадал и ее ребенок полгода назад.

Кроме того, под Ивано-Франковском случилось покушение на судью. Житель села Подпечеры при открытии гаражных роллет обнаружил предмет, похожий на гранату.

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