С 00:00 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью, запретив самолетам украинских авиакомпаний появляться в воздушном пространстве соседней страны. Кроме того, пограничникам отдали приказ не оформлять пассажиров, которые выезжают или въезжают через пропускные пункты в том направлении.

Украинка Анна Курилова, которая сейчас находится в Беларуси, рассказала о том, через что проходят люди, по тем или иным причинам оказавшиеся в закрытой для Украины стране, сообщает "Информатор".

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Женщина находится на лечении в Беларуси и вынуждена сама думать о том, как вернуться домой, поскольку государство "закрыло границы до того, как забрать своих".

"Две недели назад мне сделали трансплантацию печени. Я тут не одна. Тут половина отделения наших. Тех, кого Украина сама же послала на лечение. По факту: я не могу тут жить, поскольку заканчивается регистрация. Мне нужны дорогие лекарства (последний чек на 170 евро), которые я не могу не купить, потому что печень начнет отвергаться. Мне нужны дорогие анализы и консультации врачей (это платно и очень дорого). Мне нужно жить тут. Дома меня ждет мама и трое маленьких детей. Предложение посольства - нанять автофургон или скорую за свой счет. Я из Харьковской области. Это больше 1000 км. Мне на пребывание здесь собирали с миру по нитке... Как вы могли кинуть нас? Своих?", - говорит Анна.

По словам женщины, даже если она и найдет возможность найти транспорт, чтобы добраться домой, высидеть 12-20 часов дороги она не сможет физически. И это история только одного человека, который по тем или иным причинам оказался в Беларуси.

Отмечается, что в данное время в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 - проходят обследования. Как сообщают в МОЗ, они и МИД работают над решением логистических вопросов украинских пациентов в белорусских медучреждениях. Дипломаты и специалисты заявляют, что готовы предоставить максимальное содействие в разработке оптимального маршрута следования по каждому конкретному случаю, учитывая состояние здоровья.

Номер горячей линии Посольства Украины в Беларуси, по которому можно получить помощь: + 375 25 603 1184.

Ранее сообщалось, что иностранцы массово не могут покинуть Беларусь.

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