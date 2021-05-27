В ночь с 27 на 28 мая 2021 Координационная группа Антитеррористического центра совместно с СБУ проведет в Киеве плановые антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Тренировки пройдут в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах КП "Киевский метрополитен" с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

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Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.



Отмечается, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.



Граждан просят соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по телефону "горячей линии" ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области (044) 253- 06-71, или звонить на линию 102.

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