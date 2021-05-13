В Киеве женщина родила в переходе у станции метро [ Редактировать ]
В среду, 12 мая, в Киеве в переходе возле станции метро "Лесная" у женщины начались роды. Роженице помогали сотрудники подземки и полиции, а также пассажиры.
Об этом сообщила заместитель начальника "Киевского метрополитена" Наталья Макогон в Facebook.
По предварительной информации, женщина родила еще до приезда "скорой помощи". Медиков ждали 8 минут. На свет появился мальчик.
По данным одного из телеканалов, мама ребенка - ромской национальности, живет в Броварах. Ее сразу же отвезли в броварскую больницу. Здоровью мамы и младенца ничего не угрожает.
Как отметила Наталья Макогон, такие роды в столице - не впервые. Так, в 2014 году пассажирка родила девочку на станции метро "Театральная". Тогда роды приняли работницы метро и полицейские.
Ранее сообщалось, что в Волынской области женщина родила за рулем. Роженица решила самостоятельно добраться до роддома, но не успела.
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