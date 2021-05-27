В Ривне ученик 6-го класса изнасиловал своего ровесника, который учится в 5-м классе. Об этом сообщил заместитель начальника Национальной полиции в Ровенской области Александр Панасюк, пишет rivne.online.

В полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее ребенком обратилась мать потерпевшего. Она рассказала, что в марте 2021 года в туалете ресторана "Хижина" в областном центре, шестиклассник "совершил действия сексуального характера, связанные с оральным проникновением в тело" ее сына.

Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УКУ - "Изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего".

"Назначены все необходимые экспертизы, в частности, экспертиза психолого-психиатрическая. По их завершению в июне будет принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности. Статья предусматривает наказание в виде десяти лет лишения свободы, но поскольку, шестиклассник не достиг возраста уголовной ответственности, будем обращаться о применении принудительных мер воспитательного характера", - заявил замначальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

Напомним, что аналогичный случай произошел недавно в Днепре. В учебно-реабилитационном центре "Звездный" 11-летний мальчик в течение двух месяцев (апрель и май) насиловал своего одноклассника. Мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию.