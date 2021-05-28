Прорыв трубы возле Ocean Plaza: КГГА обещает закончить ремонт за сутки [ Редактировать ]
Киевская государственная городская администрация сообщила, что ремонт теплосетей возле ТРЦ Ocean Plaza завершат в течение суток. Планируют заменить 100 м трубопровода.
На ул. Антоновича, 176 в Киеве в течение суток заменят 100 м трубопровода. В КГГА напомнили, что на время проведения ремонтных работ движение транспорта возле места повреждения частично ограничат.
Ранее мы писали о том, что в центре Киева прорвало трубу - из-за аварии улицу Пушкинскую практически залило кипятком.
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