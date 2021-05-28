Пользователь соцсети Reddit потерял криптовалюту на сумму более $400 млн из-за того, что мама выбросила его старый ноутбук. Об этом сообщает The Sun.

По словам мужчины, в 2010 году, будучи студентом, он купил 10 тыс. биткоинов на сумму около $80. Его друзья по колледжу посоветовали хранить цифровой ключ с адресом хранения криптовалюты не в на флешке, а перенести эту информацию в ноутбук. Так он и сделал, однако со временем забыл о покупке, а ноутбук остался лежать дома у мамы.

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Когда через четыре года криптовалюта взлетела в цене, он вспомнил о биткоинах и пришел к маме за ноутбуком. Оказалось, что она его давно сломала и выбросила.

"Я буквально потерял сознание. Я был зол, сбит с толку, шокирован, разгневан, отрицал, грустил и переживал много других эмоций", - вспоминает неудачный мультимиллионер.

Он жалуется, что с тех пор криптовалюта постоянно дорожает, что приносит ему еще большие страдания и боль.

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