В четверг, 20 мая, криптовалюта Bitcoin подорожала на 15% после резкого падения на фоне ее масштабной распродажи. Об этом сообщает Coindesk.

На данный момент стоимость Bitcoin колеблется вокруг отметки в 42,5 тысяч долларов США.

Отметим, что днем ранее эта отметка упала ниже 30 тысяч долларов США.

Ранее сообщалось, что биткоин рухнул до трехмесячного минимума из-за заявлений Маска. Инвесторы начали продавать криптовалюту после того, как глава компании намекнул на выходных, что автопроизводитель рассматривает или, возможно, уже продал некоторые из своих биткойн-холдингов.

Также мы писали о том, что редчайший металл на планете дорожает быстрее биткоина. Особенность металла в том, что большая его часть получается при добыче палладия или платины.

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