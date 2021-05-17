Илон Маск пытается спасти биткоин от обесценивания [ Редактировать ]
Источник: TechSpot
На прошлой неделе Илон Маск отказался продавать электромобили Tesla, что обрушило стоимость криптовалюты на 17% до 3-месячного минимума.
Сегодня миллиардер попытался спасти биткоин от обесценивания заявлением о том, что компания не продала ни одного из приобретенных активов на 1,5 миллиарда долларов. Однако это не сильно помогло биткоину удержаться – цена остается по-прежнему ниже 46 тысяч долларов США.
Бум биткойнов достиг рекордно высокого уровня в феврале 2021 года, когда Tesla объявила, что инвестировала 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту, и вскоре будет примать их в качестве средств оплаты за свои электромобили. Но Маск позднее отменил это решение, сославшись на экологические проблемы, связанные с майнингом биткойнов.
Стоимость биткоинов
В минувшие выходные Маск нанес еще один удар по Биткойну, когда согласился с твитом, в котором говорилось, что Tesla продаст или, возможно, уже продала свои биткойн-активы.
Пользователь @CryptoWhale написал в Твиттере: "Биткоин инвесторы собираются дать себе пощечину в следующем квартале, когда узнают, что Тесла продала оставшуюся часть их биткойнов". На что Маск ответил: "Конечно".
Этот ответ мгновенно отразился на стоимости популярной криптовалюты, и она начала стремительно дешеветь.
Сегодня Илон Маск заявил в Твиттере, что "Tesla не продала свои биткойны, чтобы стабилизировать его цену". На момент публикации новости, один BTC оценивали в 45,2 тысячи долларов.
To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2021
В марте Tesla сообщила, что продала 10% своих биткойн-активов. И хотя это действительно повлияло на цену криптовалюты, влияние было смягчено заверениями Маска в том, что продажа должна продемонстрировать ее "ликвидность".
Второй по богатству человек в мире также заявил, что не продал ни одного из своих личных биткойн-активов. Однако остается неясным, сколько криптовалюты ему принадлежит.
Ideally, Doge speeds up block time 10X, increases block size 10X & drops fee 100X. Then it wins hands down.— Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021
Действия Маска также повлияли на стоимость Dogecoin. На прошлой неделе он привел к падению ее цены на 35%, когда во время своего выступления в Saturday Night Live он назвал ее "мошенничеством".
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