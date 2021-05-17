На прошлой неделе Илон Маск отказался продавать электромобили Tesla, что обрушило стоимость криптовалюты на 17% до 3-месячного минимума.

Сегодня миллиардер попытался спасти биткоин от обесценивания заявлением о том, что компания не продала ни одного из приобретенных активов на 1,5 миллиарда долларов. Однако это не сильно помогло биткоину удержаться – цена остается по-прежнему ниже 46 тысяч долларов США.

Бум биткойнов достиг рекордно высокого уровня в феврале 2021 года, когда Tesla объявила, что инвестировала 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту, и вскоре будет примать их в качестве средств оплаты за свои электромобили. Но Маск позднее отменил это решение, сославшись на экологические проблемы, связанные с майнингом биткойнов.

Стоимость биткоинов

В минувшие выходные Маск нанес еще один удар по Биткойну, когда согласился с твитом, в котором говорилось, что Tesla продаст или, возможно, уже продала свои биткойн-активы.

Пользователь @CryptoWhale написал в Твиттере: "Биткоин инвесторы собираются дать себе пощечину в следующем квартале, когда узнают, что Тесла продала оставшуюся часть их биткойнов". На что Маск ответил: "Конечно".

Этот ответ мгновенно отразился на стоимости популярной криптовалюты, и она начала стремительно дешеветь.

Сегодня Илон Маск заявил в Твиттере, что "Tesla не продала свои биткойны, чтобы стабилизировать его цену". На момент публикации новости, один BTC оценивали в 45,2 тысячи долларов.

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2021

В марте Tesla сообщила, что продала 10% своих биткойн-активов. И хотя это действительно повлияло на цену криптовалюты, влияние было смягчено заверениями Маска в том, что продажа должна продемонстрировать ее "ликвидность".

Второй по богатству человек в мире также заявил, что не продал ни одного из своих личных биткойн-активов. Однако остается неясным, сколько криптовалюты ему принадлежит.

Ideally, Doge speeds up block time 10X, increases block size 10X & drops fee 100X. Then it wins hands down. — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

Действия Маска также повлияли на стоимость Dogecoin. На прошлой неделе он привел к падению ее цены на 35%, когда во время своего выступления в Saturday Night Live он назвал ее "мошенничеством".

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как криптовалюта Chia убивает SSD накопители. В то же время биткоин начали добывать на древних компьютерах Commodore 64.