В Индии объявили эпидемию новой болезни [ Редактировать ]
В индийских штатах Раджастан и Телангана власти объявили об эпидемии мукормикоза на фоне сложной ситуации с коронавирусом. В штате Раджастан насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием, сообщает The New Indian Express.
В уведомлении, подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй, сообщается, что создано специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха.
"Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19. Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации по всему штату", - говорится в уведомлении.
Отмечается, что большинство заболевших проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота. Как отметил глава Минздрава штата Телангана Сриниваса Рао, на территории этого штата также объявляется эпидемия мукормикоза.
Мукоромикоз - это редко встречающееся заболевание, признаками которого являются некротические поражения в носу и на небе, вызывающие боль и лихорадку. Кроме того, возможны симптомы со стороны центральной нервной системы, пациенты жалуются на опухание и боль в глазах.
Болезнь смертельно опасна для больных диабетом, а также для больных ВИЧ/СПИД и раком. По данным издания, смертность от мукоромикоза может достигать 50%.
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