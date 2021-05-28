Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер з офіційним візитом в Україні. Разом з українським колегою Денисом Шмигалем обговорили безпекові виклики, шлях України до НАТО та перебіг пандемії коронавірусу. Хегер також зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським та спікером Дмитром Разумковим.

На порядку денному європейська інтеграція, економіка та прикордонне співробітництво. Cловацький прем'єр на брифінгу повідомив, що надає Україні сертифікат на 195 тисяч євро для лікарні Охматдит.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

Переконаний що Словаччина і далі буде підтримувати Україну в її суверенітету територіальної її цілісності та не визнання спробі анексію Криму. Ми вдячні Словаччині за сприяння на шляху до членства України ЄС і НАТО. Ми торкнулися актуальної для України і всього світу теми боротьби з пандемією COVID-19. Приємно відзначити, що Україна і Словаччина проявили солідарність і взаємну підтримку. Ознаки покращення епідеміологічної ситуації в наших країнах сподіваємося що зможемо забезпечити наших громадян в літньому туристичному сезоні.

Едуард Хеґер, Прем'єр-міністр Словаччини: