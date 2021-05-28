ЕС одобрил изменения в визовой системе [ Редактировать ]
Совет ЕС внес изменения в визовую систему, направленные на повышение безопасности в Шенгенской зоне. В Евросоюзе усилили контроль за краткосрочным пребыванием и разрешениями на проживание. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Теперь VIS будет включать не только информацию о краткосрочных визах, но и охватывать долгосрочные визы и разрешения на проживание, поскольку эти документы позволяют свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны.
Кроме того, в систему будет включен скан страницы с биографическими данными проездного документа.
"В ответ на изменяющиеся проблемы миграции и безопасности ЕС совершенствует свою визовую информационную систему (VIS), инструмент, который используется властями государств-членов для регистрации и проверки лиц, обращающихся за краткосрочной визой для въезда в Шенгенскую зону", - говорится в заявлении.
Перед выдачей визы или вида на жительство новые правила позволят проводить расширенную проверку биографических данных заявителя в соответствующих базах данных безопасности и миграции.
Ранее сообщалось, что в Украине полностью обновили выдачу электронных виз.
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