Совет ЕС внес изменения в визовую систему, направленные на повышение безопасности в Шенгенской зоне. В Евросоюзе усилили контроль за краткосрочным пребыванием и разрешениями на проживание. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Теперь VIS будет включать не только информацию о краткосрочных визах, но и охватывать долгосрочные визы и разрешения на проживание, поскольку эти документы позволяют свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны.

Кроме того, в систему будет включен скан страницы с биографическими данными проездного документа.

"В ответ на изменяющиеся проблемы миграции и безопасности ЕС совершенствует свою визовую информационную систему (VIS), инструмент, который используется властями государств-членов для регистрации и проверки лиц, обращающихся за краткосрочной визой для въезда в Шенгенскую зону", - говорится в заявлении.

Перед выдачей визы или вида на жительство новые правила позволят проводить расширенную проверку биографических данных заявителя в соответствующих базах данных безопасности и миграции.

Ранее сообщалось, что в Украине полностью обновили выдачу электронных виз.