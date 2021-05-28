Подводные НЛО: американские субмарины сняли уникальные кадры [ Редактировать ]
Подводные лодки ВМС США сняли на видео загадочные объекты, движущиеся под водой с огромной скоростью. Пока объяснение явлению не смогли дать ни эксперты, ни современные технологии.
Странные объекты были запечатлены с помощью гидролокатора, при этом время и место произошедшего - не сообщается. Инцидент произошел с подводной лодкой USS Omaha. Информация о случае появилась лишь через неделю после публикации ролика.
Отмечается, что Пентагон подтвердил, что видео сняли в 2019 году. Кадры попали в сеть на фоне официального расследования оборонного ведомства США об НЛО, отчет по которому должны представить Конгрессу в июне.
Читайте также, правительство США снимает гриф секретности еще с нескольких документов касательно НЛО. Американская новостная программа "60 минут в воскресенье" представила новое видео, в котором более подробно рассматривается тема неопознанных летающих объектов или неопознанных воздушных явлений.
Кроме того, экипаж рейса 2292 американской авиакомпании American Airlines сообщил диспетчеру об опасном сближении в небе с неопознанным летающим объектом, находясь на высоте 11 километров. Подлинность сделанной записи была официально подтверждена руководством American Airlines.
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