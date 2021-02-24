Воздушное судно Airbus A320 направлялось по маршруту из города Цинциннати в Финикс/ фото: Journal-News

Экипаж рейса 2292 американской авиакомпании American Airlines сообщил диспетчеру об опасном сближении в небе с неопознанным летающим объектом, находясь на высоте 11 километров.

Сенсационный разговор сумел записать радиоперехатчик Стив Дуглас. Воздушное судно Airbus A320 направлялось по маршруту из города Цинциннати в Финикс, и, в момент сближения с НЛО, находился к западу от городка Де-Мойн. Пилоты сообщили, что цилиндрический объект был похож на крылатую ракету и двигался с большой скоростью.

Что-то было прямо над нами. <...> Оно выглядело как длинный цилиндрический объект, который почти походил на нечто вроде крылатой ракеты. Очень быстро двигался прямо над нами.

Отмечается, что подлинность сделанной записи была официально подтверждена руководством American Airlines. Подобная ситуация произошла в том же регионе три года назад. Тогда сообщалось, что над двумя самолетами – Learjet и Airbus, пролетал неопознанный объект.

Читайте также, российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в соцсети странную видеозапись, сделанную им с борта космической станции, где был запечатлен неопознанный объект. Кадры были сделаны, когда космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой.

Кроме того, Минобороны США опубликовало три видеоролика, которые были сняты с самолетов американских ВМС. Явления, зафиксированные в роликах, называются "неустановленными".

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