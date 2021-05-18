Военные летчики признались в существовании НЛО (видео) [ Редактировать ]
Источник: TechSpot
Правительство США снимает гриф секретности еще с нескольких документов касательно НЛО. Новый отчет о встречах военных с Неопознанными летающими объектами будет обнародован в июне. Подробная информация об отчете пока недоступна, но объем того, чем потенциально можно поделиться, очень широк.
Американская новостная программа "60 минут в воскресенье" представила новое видео, в котором более подробно рассматривается тема неопознанных летающих объектов или неопознанных воздушных явлений (НВЯ), как их называют в ведомстве, сообщает Cnews.
Приглашенный в студию Луис Элизондо утверждает, что люди из правительства его пригласили в 2008 году, чтобы поучаствовать в программе Пентагона под названием Advanced Aerospace Threat Identification Program ("Программа расширенной идентификации аэрокосмических угроз").
По словам Элизондо, целью программы был сбор и анализ информации об аномальных летательных аппаратах. Когда он возглавил подразделение в 2010 году, он сосредоточился на вопросах национальной безопасности и отчетах американских военнослужащих.
"60 минут" также поговорили с бывшим летчиком ВМС лейтенантом Райаном Грейвсом. Он сказал, что его эскадрилья истребителей F/A-18F зафиксировала группу НЛО воздушном пространстве к юго-востоку от Вирджиния-Бич в 2014 году после модернизации радаров их самолетов.
Грейвс сказал, что пилоты, тренирующиеся у атлантического побережья, ежедневно видели странные объекты в небе на протяжении многих лет.
Летчик признался, что пилоты выдвигают три теории происхождения странных объектов в небе: секретные американские технологии, шпионские самолеты враждебных стран или "что-то потустороннее".
Ведущий Билл Уитакер также поговорил с двумя летчиками военно-морской авиации, которые утверждали, что столкнулись с НЛО в 2004 году. Авианосец "Принстон", сообщил, что видел "несколько аномальных летательных аппаратов" своей новой радиолокационной системой, которые преодолевали расстояние в 24 километра всего за секунду.
14 ноября 2004 года группу F/A 18 отправили на разведку. В воздухе летчики заметили, как над ними пролетел некий летающий объект сигарообразной формы размером с истребитель, но без крыльев, маркировки и во время полета у него отсутствовал инверсионный шлейф. При попытке сблизиться и взять НЛО на прицел, объект просто исчез.
Ранее The New York Times вывела эту тему на передний план среди основных средств массовой информации в своей новаторской статье 2017 года об НЛО. В 2020 году Министерство обороны США публично признало существование НЛО и опубликовало три видеоролика, прокомментировав, что наблюдаемое в них содержимое до сих пор остается неопознанным.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как гигантский НЛО до жути напугал пользователей Google Карт. Также ранее была раскрыта тайна скелета инопланетянина из пустыни Атакама.
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