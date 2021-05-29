В горах Турции нашли тело пропавшей туристки из Одессы [ Редактировать ]
Альпинистку из Одессы Яну Кривошею нашли мертвой возле горы Геиксивриси в Турции. Украинку искали в горах Анталии с начала мая.
Об этом сообщает турецкое издание AntalyaHakkinda.
Предположительно, она погибла, упав с отвесных скал.
В течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей, как местных, так и украинских. Однако тело удалось найти только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии.
После того, как тело погибшей альпинистки было снято со скал командой поисково-спасательных служб жандармерии, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.
Ранее мы писали о том, что в горах возле турецкой Анталии пропала альпинистка из Украины Яна Кривошея. Она ушла в горы и перестала выходить на связь 2 мая.
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