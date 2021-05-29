В жутком ДТП в Днепропетровской области погибли четыре человека [ Редактировать ]
В субботу, 29 мая, ночью на автодороге Н-31 "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка" вблизи села Могилев Царичанского района Днепропетровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Отмечается, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля Toyota RAV4 и специализированного грузового самосвала Ford Cargo 4142D.
В результате аварии погибли четыре человека (водитель и пассажиры легкового автомобиля Toyota RAV4): женщины 1992 и 1997 годов рождения и мужчины 1961 и 1984 годов рождения.
Полиция проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло жуткое масштабное ДТП с пострадавшими.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
З травмою голови і численними переламами рук і ніг дитину ушпиталили - стан підлітка тяжкий, водійка ж не постраждала, рівень алкоголю в її організмі перевищував норму у 16 разів
Водитель, скрываясь от полиции, влетел на автомобиле Seat в подземный переход
Водій вантажівки з причепом вилетів на зустрічну смугу і протаранив мікроавтобус з легковиком
В результате дорожно-транспортного происшествия два легковых автомобиля рухнули с моста
В одній із них у кабіні затисло чоловіка, його звільнили за допомогою спецінструмента і доправили до лікарні. Причини та обставини ДТП встановлюють