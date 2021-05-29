В субботу, 29 мая, ночью на автодороге Н-31 "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка" вблизи села Могилев Царичанского района Днепропетровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля Toyota RAV4 и специализированного грузового самосвала Ford Cargo 4142D.

В результате аварии погибли четыре человека (водитель и пассажиры легкового автомобиля Toyota RAV4): женщины 1992 и 1997 годов рождения и мужчины 1961 и 1984 годов рождения.

Полиция проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло жуткое масштабное ДТП с пострадавшими.

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