В субботу, 29 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине. В частности, в стране ожидаются грозы, местами - град и шквалы.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также Похолодание и дожди: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Так, днем в большинстве южных и центральных областей, а также в Сумской и Харьковской областях следует ожидать значительный дождь, местами - град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 29 мая прогнозируют грозы (объявлен I уровень опасности, желтый).

Ранее мы писали о том, что синоптики удивили прогнозом погоды на первый день лета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.