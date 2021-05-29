В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В субботу, 29 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине. В частности, в стране ожидаются грозы, местами - град и шквалы.
Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Так, днем в большинстве южных и центральных областей, а также в Сумской и Харьковской областях следует ожидать значительный дождь, местами - град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В Киеве и Киевской области 29 мая прогнозируют грозы (объявлен I уровень опасности, желтый).
Ранее мы писали о том, что синоптики удивили прогнозом погоды на первый день лета.
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