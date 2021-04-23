В Ривненской области молния ударила в двух людей, оба госпитализированы с сильными ожогами. Об этом сообщает в Facebook областной центр экстренной медицинской помощи.

Происшествие произошло 22 апреля. В 15:45 на линию "103" поступил вызов от медика фельдшерско-акушерского пункта деревни Сновидовичи Сарненского района. Фельдшер рассказала, что ей привезли двух человек с ожогами от удара молнии: 31-летнего мужчину и 15-летнего подростка.

Медики, которые прибыли в деревню, осмотрели пострадавших: у одного были ожоги левой части тела, у второго - правой. Юноша пострадал сильнее: у него было поражено 35% поверхности тела, он получил ожоги I-II степени.

Мужчина, который привез пострадавших к медикам, рассказал, что они втроем ехали из леса на подводе. Начался дождь, во время которого и ударила молния.

Пострадавших доставили пострадавших в Рокитновскую центральную районную больницу. Оттуда обожженного парня отвезли в ожоговый центр Ровенской областной клинической больницы.

Ранее "Подробности" писали, что в Индии за один день от ударов молний погибло более 100 человек.