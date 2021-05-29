Россия согласилась принять пассажирский авиарейс в обход Беларуси [ Редактировать ]
Пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву.
Он будет лететь по альтернативному маршруту в обход воздушного пространства Беларуси, сообщает ТАСС.
"Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Таким образом мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке", - отметила представитель Austrian Airlines.
По ее словам, разрешение на дальнейшие полеты по этому маршруту еще отсутствует, но компания уверена, что получит его. Такое разрешение выдается на ежедневной основе.
"После того, как сейчас это удалось, мы уверены, что получим разрешение на дальнейшие такие полеты", - добавила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что у Путина объяснили отказ России принимать рейсы из ЕС в обход Беларуси.
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