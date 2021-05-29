Пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву.

Он будет лететь по альтернативному маршруту в обход воздушного пространства Беларуси, сообщает ТАСС.

Читайте также Авиаперевозчик Франции приостановил полеты над Беларусью

"Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Таким образом мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке", - отметила представитель Austrian Airlines.

По ее словам, разрешение на дальнейшие полеты по этому маршруту еще отсутствует, но компания уверена, что получит его. Такое разрешение выдается на ежедневной основе.

"После того, как сейчас это удалось, мы уверены, что получим разрешение на дальнейшие такие полеты", - добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что у Путина объяснили отказ России принимать рейсы из ЕС в обход Беларуси.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.