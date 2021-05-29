В Британии заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19 [ Редактировать ]
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Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса.
Специалисты считают, что китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории, а после попытались "замести следы", чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса.
Далглиш и Соренсен проанализировали эксперименты, которые проводили исследователи в Ухане с 2002 по 2019 год. По их выводам, китайские ученые совместно с американскими университетами якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2. Уханьские специалисты якобы пытались сделать естественный вирус более заразным, чтобы он быстро распространялся в клетках человека, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей.
Далглиш и Соренсен считают, что в Китае взяли основу коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы присоединили к нему новый "шип", сделав из него смертоносный SARS-Cov-2. Это подтверждает ряд из четырех аминокислот в "шипе" коронавируса.
Все аминокислоты имеют положительный заряд, что позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток. При этом в природных вирусах, добавил Соренсен, редко встречаются даже цепочки из трех.
"Четыре аминокислоты в ряд — это крайне маловероятное явление", — подытожил ученый.
Отметим, в ВОЗ опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. Специалисты назвали утечку SARS-Cov-2 из лаборатории "крайне маловероятной". Они предположили, что вирус передался человеку от летучих мышей через другое животное.
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Еще в 2017 году американские дипломаты в Китае сообщали о проведении в лаборатории в Ухане опасных исследований коронавирусов без соблюдения необходимых норм безопасности. В докладе говорится, что в 2019 году у нескольких сотрудников лаборатории были симптомы, похожие на последствия COVID-19