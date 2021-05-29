Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, по состоянию на субботу, 29 мая, выявили 3 096 новых случаев COVID-19. В том числе, заболели 144 ребенка и 55 медработников.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1 309 человек;
- летальных случаев - 156;
- выздоровели - 10 199 человек.
В течение суток было протестировано:
- методом ПЦР - 25 401 человек;
- методом ИФА - 10 963 человека;
- экспресс-тестами - 21 020 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.
Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.
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