В Украине за минувшие сутки, по состоянию на субботу, 29 мая, выявили 3 096 новых случаев COVID-19. В том числе, заболели 144 ребенка и 55 медработников.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 1 309 человек;

- летальных случаев - 156;

- выздоровели - 10 199 человек.

В течение суток было протестировано:

- методом ПЦР - 25 401 человек;

- методом ИФА - 10 963 человека;

- экспресс-тестами - 21 020 человек.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.

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