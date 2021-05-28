На территории Турции проходит набор 480 добровольцев, с помощью которых будут проходить клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. При этом дальнейшая третья часть исследований предполагают участие 10 тысяч человек.

В стране пройдет вторая фаза клинических испытаний препарата, который разрабатывался на основе вирусоподобных частиц. В течение 15 дней после второй фазы будет начата третья фаза испытания. Это будет основной этап клинического испытания, который необходим для дальнейшего широкого применения вакцины.

Отмечается, что самые успешные 2 фазы испытаний проходили в университете Эрджиес, который находится в провинции Кайсери. В настоящее время на разных уровнях успешности находится 7 препаратов для иммунизации от COVID-19. В качестве добровольца для тестирования свою кандидатуру предложил министр промышленности Турции.

Ранее мы писали, вакцины от коронавируса компаний Moderna и Pfizer-BioNTech в США исследуют на реакции у людей с аллергией. В ходе исследований специалисты определят, являются ли аллергики более подверженными риску серьезных реакций на вакцину нежели люди, не имеющие таких проблем.

Кроме того, на территории Турции в скором времени начнутся клинические испытания препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции в форме назального спрея. Турецкие медики ранее сообщили, что назальный спрей под названием Genoxyn может убить коронавирус всего за одну минуту.

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