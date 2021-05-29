Путин и Лукашенко встретились на яхте в Сочи: что обсуждают (фото) [ Редактировать ]
Источник: РБК
Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на яхте в российском городе Сочи. Об этом сообщает российская служба BBC.
Как передает Telegram-канал "Пул первого" Лукашенко и Путин якобы достигли "договоренности об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города", а также "окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита". Однако, официально эту информацию пока никто не подтверждал.
В то же время, пресс-секретар Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи обсуждали в основном темы развития торгово-экономических отношений и борьбу с пандемией.
Также Песков сообщил, что Лукашенко проинформировал Путина о ситуации с Ryanair и президенты России и Беларуси "поручили министерствам транспорта организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом периода отпусков".
Путин на встрече с Лукашенко поднял вопрос задержанной в Минске гражданки РФ Софьи Сапеги, заявил также Песков.
Кроме того, появилось неформальное фото Путина и Лукашенко со второго дня переговоров в Сочи.
Отметим, Александр Лукашенко и Владимир Путин 28 мая провели встречу в Сочи. Перед ее началом Лукашенко сказал, что будут обсуждать меры для того, "чтобы экономика не рухнула".
Ранее сообщалось, что у Путина объяснили отказ России принимать рейсы из ЕС в обход Беларуси.
Также Беларусь опубликовала стенограмму переговоров пилота Ryanair c диспетчером.
При этом, Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair.
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