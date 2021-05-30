Точный год основания Киева неизвестен, а исследования археологов свидетельствуют о том, что следы первых поселений на киевских холмах относятся к 6-7 векам нашей эры. Официальной, принятой еще во времена СССР точкой отсчета истории города считается 482-й год. В 2021 году Киев отмечает 1539-й день рождения. Город состоит из 10 районов на правом и левом берегах Днепра. По состоянию на 1 декабря 2019 года в столице Украины проживало 3,7 млн человек. Киев - седьмой по населению город Европы после Москвы, Лондона, Санкт-Петербурга, Стамбула, Берлина и Мадрида. Средняя зарплата в Киеве "на руки" в в июле 2019 года составляла 16 249 грн (560 евро/$630).

"Подробности" собрали интересные факты о главном городе Украины.

Самая глубокая станция метро в мире. Рекорд принадлежит станции метро "Арсенальная" (1960) в Киеве, ее глубина - 105 метров. В Киеве построены три ветки метрополитена: Святошинско-Броварская, Оболонско-Теремковская и Сырецко-Печерская. Протяженность столичной подземки - 67,6 км с 52 станциями. 7 станций метро являются памятниками истории и культуры. Самой красивой станцией киевского метро считается "Золотые ворота".

Самый длинный пешеходный мост в Европе.

Это звание получил Парковый мост - пешеходный мост через Днепр, который соединяет центральную часть Киева с пляжами и парковой зоной Труханового острова. Его длина - 429 метров.

Берега Днепра в столице Украины соединяют 8 мостов, также продолжается строительство Подольского моста. Мосты в Киеве через Днепр:

автомобильные - Северный (Московский), Южный, мост Метро, Русановский метромост, мост Патона и Гаванский мост;

железнодорожные - Дарницкий и Петровский;

железнодорожно-автомобильный - Дарницкий мост имени Кирпы;

пешеходные - Парковый пешеходный мост на Труханов остров и Рыбальский вантовый мост.

Самое высокое здание в Украине.

Киевская телебашня, построенная еще в 1973 году, находится на Сырце, ее высота - 385 метров.

Киевская телебашня - первая в мире цельносваренная телебашня. Является самым высоким решетчатым и цельнометаллическим свободностоящим сооружением в мире.

Самый высокий памятник Киева.

"Родина-Мать" - монументальная скульптура на правом берегу Днепра - входит в пятерку самых высоких в мире, ее высота с постаментом - 102 метра. Для сравнения Статуя Свободы в высоту 93 метра.

"Родина-мать" была открыта в 1981 году, расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Высота "Родина-мать" (от пьедестала до кончика меча) - 62 метра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч (9 т), в другой - щит размером 13×8 метров с гербом СССР (13 т). Все сооружение - цельносварное и весит 450 тонн.

Самое высокое здание Украины.

Самое высокое здание не только в Киеве, но и во всей Украине - жилищный комплекс "Кловский". Его высота составляет 168 метров, в нем 48 этажей. Дом находится по адресу: ул. Кловский Спуск, 7.

Сейчас в Киеве находится шесть самых высоких небоскребов Украины: ЖК "Кловский", МФК "Гулливер", БЦ "Парус", ЖК "Jack House", ЖК "Корона" и здание Апелляционного суда города Киева.

На проспекте Победы, рядом с центральным ЗАГСсом, продолжается строительство небоскреба Sky Towers ,который будет иметь 47 этажей. По завершении он станет самым высоким небоскребом Украины (высота 210 ​​метров).

Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО.

В Киеве находятся три из семи объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Украине: Киево-Печерская Лавра (XI-XVIII вв.), Церковь Спаса на Берестове (XII в.) и Киевский Софийский собор (1011-1037).

Киево-Печерская Лавра является самым посещаемым музеем Киева. На ее территории расположены пещеры с мощами святых и Музей миниатюр, в котором выставлена легендарная подкованная блоха и самая маленькая книга в мире - "Кобзар", размером 0,6 мм.

Единственный православный храм без колоколов.

Этим титулом может похвастаться Андреевская церковь. Андреевская церковь - православный храм в честь апостола Андрея Первозванного. Она была построена в стиле елизаветинского барокко по проекту Б. Ф. Растрелли в 1747- 1753 годах на Андреевской горе в Киеве.

Храм расположен на крутом правом берегу Днепра, над исторической частью города - Подолом. Возведенная в середине XVIII века Андреевская церковь считается одним из символов старого Киева. Здание используется как музей (часть музея-заповедника София Киевская), как зал камерной музыки и как культовое сооружение.

Существует древняя легенда, по которой нынешнее русло Днепра, когда-то было морем. Когда святой Андрей пришел в Киев и поставил на Андреевской горе крест, море ушло вниз. Но часть воды ушла под гору. По преданию, при первом же ударе колокола на церкви вода затопит киевские земли.

Единственный в Украине храм на воде.

Церковь Николая Чудотворца расположена на Днепре у набережной Подола. Высота церкви - 23 метра. С берега к ней подходит 15-метровый мостик.

Церковь святого Николая на намывном грунте была построена на средства "Укрречфлота" в 2004 году. Она стала первым и единственным храмом на Украине, расположенныйм на воде. Церкви на водах традиционно считаются памятниками погибшим морякам.

Самый большой храм Киева.

В Николаевском соборе Покровского монастыря поместится даже Владимирский собор. Длина храма - 53,25 метра, ширина - 38,34 м. Полная высота (от самой низкой точки цоколя до верха креста на главной бане) - 64 метра. Николаевский собор рассчитан на 2500 верующих и является крупнейшим храмом Киева.

Самый древний памятник Киева.

Неподалеку от Набережного шоссе, на склонах Днепра находится Колонна Магдебургского права - монумент в честь возвращения Киеву Магдебургского права, памятник Магдебургскому праву.

Часто его называют памятником крещению Руси. Его автором был А.И.Меленский, а воздвигли его в период с 1802 по 1808 годы.

Самые интересные улицы Киева.

Древнейшая улица Киева. Таковой считается Владимирская улица, ее возраст - более 1000 лет.

Самая длинная улица Киева. Броварской проспект протянулся на 14 км.

Самая короткая улица Киева. Длина Инженерного переулка недалеко от Арсенальной площади - около 50 метров, на нем поместились всего три дома.

Самая узкая улица Киева. Ширина проезжей части Георгиевского переулка - 5,4 метра.

Главная улица Киева Крещатик - трижды рекордсмен среди центральных улиц европейских столиц:

самая широкая центральная улица (75 метров);

(75 метров); самая короткая центральная улица (1,32 км)

(1,32 км) сменила больше всех названий (7 раз). В 1923 году Крещатик на целых 14 лет переименовали в улицу Воровского (в честь советского дипломата). Историческое название вернули в 1937 году, но уже в 1941 году немцы переименовали Крезщатик в Айхгорнштрассе (в честь фельдмаршала Германа фон Айхгорна). Крещатик в 1970-е годы Самые-самые транспортные маршруты в Киеве. Трамвай №12 ходит от метро "Контрактовая площадь" до Пуща-Водицы, протяженность маршрута - 20 км. Это самый длинный транспортный маршрут в Киеве.