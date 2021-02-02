Киев лишился одной из достопримечательностей: на улице Сретенской неизвестные вандалы сломали скульптуру балерины. Об этом сообщил в Facebook ее автор Константин Скритуцкий.

В понедельник утром жители улицы Сретенской нашли Балерину разбитой на тротуаре. Илья с женой передали остатки скульптуры в мастерскую автора. Пока неизвестно, возможна ли реставрация.

Позже скульптор написал, что ему неизвестно, что именно произошло со скульптурой: вандалы, погодные условия, а "может просто время и гравитация".

Константин Скритуцкий - автор Пейзажной аллеи и многих необычных скульптур в Киеве и в других городах Украины и Европы: "Ежик в тумане", "Маленький принц", "Памятник киевскому трамваю".

Кроме развлекательных уличных скульптур автор создавал и серьезные социальные работы. В 2011 году в Бабьем яру появилась "Дорога смерти", посвященная Холокосту.

Ранее сообщалось, что в украинской столице вандалы испортили памятник герою киноэпопеи "Звездные войны" Мастеру Йоде, установленный в ботаническом саду имени Гришко.