С 15 декабря Андреевская церковь снова будет принимать посетителей

В Андреевской церкви в Киеве завершилась масштабная реставрация, которая длилась 11 лет. Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

Мастерам удалось успеть завершить работы ко Дню Святого апостола Андрея Первозванного. Вечером 12 декабря в храме состоится торжественный концерт по поводу открытия. Утренняя служба 13 декабря пройдет онлайн, а 15 декабря Андреевская церковь снова будет принимать посетителей.

5 последних лет Андреевская церковь стояла закрытой. После укрепления насыпи под храмом и обновления фасадов реставраторы приступили к приведению интерьеров в соответствие с замыслами архитектора Расстрелли и восстановлению уникального иконостаса.

Была очищена лепнина, отшлифован пол, а стены были выкрашены в аутентичный оттенок, использовавшийся в XVIII веке. Также внутри здания полностью заменили системы освещения и отопления.

Андреевский собор будет единственным в мире зданием, сохранившим интерьер дворцовой церкви авторства Франческо Растрелли. В этом году отмечается 320-летие со дня рождения архитектора.

Андреевская церковь - православный храм в честь апостола Андрея Первозванного. Она была построена в стиле елизаветинского барокко по проекту Б. Ф. Растрелли в 1747- 1753 годах на Андреевской горе в Киеве.

Храм расположен на крутом правом берегу Днепра, над исторической частью города - Подолом. Возведенная в середине XVIII века Андреевская церковь считается одним из символов старого Киева. Здание используется как музей (часть музея-заповедника София Киевская), как зал камерной музыки и как культовое сооружение.

С 10 ноября 2018 года право на безвозмездное пользование Андреевской церковью передали Вселенскому патриархату в качестве благодарности за предоставление Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Вместе с тем творение архитектора Растрелли остается в ведомстве государственного заповедника "София Киевская".

Ранее сообщалось, что голые девушки прогулялись возле Андреевской церкви в Киеве (видео).