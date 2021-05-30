Во Львовской области легковушка протаранила фуру: погибли отец и сын (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
На трассе Киев - Чоп недалеко от Львова произошло ДТП, жертвами которого стали 54-летний водитель, житель Днепра, и его 33-летний сын. Об этом сообщила полиция Львовской области.
По предварительной информации, водитель легковушки Skoda Felicia выехал на встречную полосу и протаранил грузовик Mercedes-Benz, за рулем которого находился 35-летний житель Броваров.
Удар был такой силы, что автомобиль превратилась в груду металлолома. От полученных травм оба мужчины погибли на месте происшествия.
Напомним, ранее на трассе Киев - Чоп произошло тройное ДТП, в котором погибли два человека.
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