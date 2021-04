Австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB) подала в суд на корпорацию Google. Об этом сообщает газета Financial Times.

Так, компанию подозревают в незаконной слежке за пользователями смартфонов с операционной системой Android.

Телефоны с Android генерируют уникальные рекламные коды, схожие с рекламным идентификатором Apple (The Identifier for Advertisers, IDFA), который позволяет Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в интернете, чтобы лучше настраивать под них рекламу.

Правозащитники подали жалобу на Google во французский регулятор по защите конфиденциальных данных, утверждая, что Google следит за пользователями Android без их согласия и тем самым нарушает законы Евросоюза.

Юрист NOYB Стефано Россетти отметил:

С помощью этих скрытых идентификаторов на вашем телефоне Google и третьи лица могут следить за пользователями без их согласия.

