На Google подали в суд из-за слежки за пользователями [ Редактировать ]
Австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB) подала в суд на корпорацию Google. Об этом сообщает газета Financial Times.
Так, компанию подозревают в незаконной слежке за пользователями смартфонов с операционной системой Android.
Телефоны с Android генерируют уникальные рекламные коды, схожие с рекламным идентификатором Apple (The Identifier for Advertisers, IDFA), который позволяет Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в интернете, чтобы лучше настраивать под них рекламу.
Правозащитники подали жалобу на Google во французский регулятор по защите конфиденциальных данных, утверждая, что Google следит за пользователями Android без их согласия и тем самым нарушает законы Евросоюза.
Юрист NOYB Стефано Россетти отметил:
С помощью этих скрытых идентификаторов на вашем телефоне Google и третьи лица могут следить за пользователями без их согласия.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Google введет налог для YouTube-блогеров. Также ранее мы рассказывали о том, как Google серьезно подставила пользователей iPhone.
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