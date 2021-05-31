В Нигерии из школы похитили 100 детей [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Нигерии вооруженные люди напали на школу-интернат и похитили детей. Инцидент произошло в городе Тегина в штате Нигер. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.
Бандиты приехали в город, ворвались на территорию школы и открыли стрельбу. Один человек погиб, второй находится в критическом состоянии.
Один из руководителей школы сообщил, что преступники забрали больше 100 детей, но потом освободили малышей, которые были слишком малы и беспомощны.
С декабря 2020 года в Нигерии похитили 730 детей и студентов. Как правило, преступники требуют за них выкуп. Новое нападение произошло через день после того, как 14 студентов были освобождены после 40 дней плена. Несколько заложников были казнены.
Решением местных властей на севере Нигерии с марта закрыты более 600 школ.
Ранее сообщалось, что в Нигерии из тюрьмы сбежали две тысячи заключенных.
по теме
В полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее ребенком обратилась мать потерпевшего. Она рассказала, что в марте 2021 года в туалете ресторана "Хижина" в областном центре, шестиклассник "совершил действия сексуального характера, связанные с оральным проникновением в тело" ее сына
Болезнь унесла жизни десятков людей
Клієнтів підшукували в інтернеті. Їм надавали підроблені гарантійні листи від українських банків із розрахунками для оплати. Вартість однієї фейкової "вакцини" становила 250 доларів.
Повідомляють про 11 загиблих. З них кілька учнів, а також охоронець, прибиральниця та вчитель. Ще 16 поранених у шпиталі
Україна - світовий інкубатор дітей. Немовлята на продаж. Сурогатне материнство - одна з найбільш дискусійних і скандальних тем, котрі обросли міфами та стереотипами. Що таке насправді сурогатне материнство - бізнес чи милосердя?
На финальный гала-концерт фестиваля-конкурса "Пасхальные звоночки" прибыли более 200 детей со всех уголков Украины. Воспитанники воскресных школ участвовали в конкурсе в трех номинациях: театральное, хоровое и художественное искусство