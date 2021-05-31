В Нигерии вооруженные люди напали на школу-интернат и похитили детей. Инцидент произошло в городе Тегина в штате Нигер. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

Бандиты приехали в город, ворвались на территорию школы и открыли стрельбу. Один человек погиб, второй находится в критическом состоянии.

Один из руководителей школы сообщил, что преступники забрали больше 100 детей, но потом освободили малышей, которые были слишком малы и беспомощны.

С декабря 2020 года в Нигерии похитили 730 детей и студентов. Как правило, преступники требуют за них выкуп. Новое нападение произошло через день после того, как 14 студентов были освобождены после 40 дней плена. Несколько заложников были казнены.

Решением местных властей на севере Нигерии с марта закрыты более 600 школ.

Ранее сообщалось, что в Нигерии из тюрьмы сбежали две тысячи заключенных.