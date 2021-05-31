Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 30 мая, в Украине выявили 1 703 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, за сутки в Украине:
- умерли - 64 человека,
- выздоровели - 4934 пациентов.
Больше всего новых случаев в Днепропетровской области (+134), Николаевской области (+107), Харьковской области (+68), Запорожской области (+69).
Отметим, что на сайте СНБО указано, что за минувшие сутки заразились 1022 человека.
Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.
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