За минувшие сутки, 30 мая, в Украине выявили 1 703 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, за сутки в Украине:

умерли - 64 человека,

выздоровели - 4934 пациентов.

Больше всего новых случаев в Днепропетровской области (+134), Николаевской области (+107), Харьковской области (+68), Запорожской области (+69).

Отметим, что на сайте СНБО указано, что за минувшие сутки заразились 1022 человека.

Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.

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