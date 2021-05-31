В понедельник, 31 мая, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагают штрафовать студентов.

Так, "наказывать" учащихся учебных заведений будут за плагиат в рефератах, курсовых, дипломах.

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Сумма штрафа зависит от нарушения:

850 - 5100 грн - за за представление академических текстов, полученных от других физических или юридических лиц, как собственных результатов учебной и научной деятельности.

8500 - 17 000 - повторное нарушение в течение года.

Отметим, о том, как будут выявлять плагиат - не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Украине значительно возросли штрафы за нарушения ПДД. Штрафные санкции будут применяться как к водителям, так и к пешеходам и велосипедистам.

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