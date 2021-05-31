Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране. По его словам, этот формат можно было бы объединить с нормандским.
Об этом говорится в интервью главы государства немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как пояснил Зеленский, в новом формате обсуждалось бы не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возвращение оккупированного Крыма и газопровод "Северный поток-2".
"Там (в нормандском формате - ред.) нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", - сказал он.
по теме
Соответствующее решение должно подготовить правительство
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение определить четкие сроки выплаты финансовой помощи
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич рассказал о переговорах по Донбассу
Cоветник президента Украины Олег Устенко рассказал, когда в Украине начнет развиваться экономика
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич прокомментировал работу Владимира Зеленского на посту президента