Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью текущего года. Сейчас в Украине наблюдается положительная динамика заболевания. Об этом президент заявил на традиционном совещании по ситуации с коронавирусом.

В Украине в настоящее время наблюдается положительная динамика по заболеваемости на коронавирусную болезнь COVID-19, все области сейчас находятся в "желтой" зоне карантина.

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных, которых на сегодня 110 876 человек.

Из 74 675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом, занято 14 451, то есть 19%. Продолжает снижаться и количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и коек интенсивной терапии (занято 30%).

"В эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививки через приложение "Дія". На спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах были организованы пункты прививки. В субботу было вакцинировано девять тысяч человек и более 6100 - в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику", - сообщил глава правительства.

Читайте также, исследователи провели эксперименты, в ходе которых стало известно, что иммунитет к инфекции может сохранятся в течение года, а если его поддерживать ежегодной вакцинацией, то и всю жизнь, ученые проанализировали состояние людей, которые заразились вирусом еще год назад.