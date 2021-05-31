В Украине проведут референдум по Донбассу, если переговоры по Донбассу будет требовать такого шага. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

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На недавней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главный вопрос, который стоит вынести на референдум - ситуация на Донбассе. Однако, по словам Подоляка, это не значит, что вопрос ОРДЛО станет одной из первых тем, вынесенных на всенародное голосование.

"Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир. Если одним из этапов на этом пути может стать всеукраинский референдум, то нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что какого-либо вопроса на референдум или решения в нарушение Конституции Украины не может быть даже гипотетически.

Ранее мы писали о том, что Кравчук предложил новое место для переговоров по Донбассу. Также сообщалось, что Украина предложила согласовать план по разминированию на Донбассе.

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