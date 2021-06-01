COVID в Украине: число зараженных снова выросло [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине выявили 2137 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской областях.
За сутки госпитализировали 579 человек; умерли 163 человека и выздоровели 12 085 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ривненской (117) областях.
За вчера протестировано:
- методом ПЦР - 26 468 человек,
- методом ИФА - 11 271 человека,
- экспресс-тестами - 14 225 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2 204 631 человек; выздоровели 2 053 167 человек; умерли - 50 699.
Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.
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