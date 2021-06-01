Турецкие власти с 1 июня вернули требование по прохождению ПЦР-тестов для пассажиров из Украины. Об этом сообщает Avianews.

Такое требование содержится в сообщении для летного состава NOTAM №A2932/21. Документ опубликовали в ночь на 1 июня, буквально за несколько часов до вступления в силу новых правил. Ранее с 1 июня гражданам Украины разрешили лететь в Турцию без сдачи тестов. Однако запрет снова продлен.

Эту информацию подтвердили и в посольстве Украины в Турецкой республике. С 1 июня 2021 года для въезда в Турцию необходимо выполнить одно из условий (иметь один из указанных документов):

Документ о вакцинации от COVID-19, сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну;

Документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 72 часа до приезда;

Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда.

Справки должны быть на английском языке с печатью и подписью врача. Их можно предоставить как в электронном виде (с QR-кодом лаборатории), так и распечатанном (с оригинальной печатью лаборатории).

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Тест на коронавирус могут не делать пассажиры, которые следуют с пересадкой в аэропортах Турции в третьи страны, а также экипажи самолетов.

Ранее в льготную категорию входили дети до 6 лет, однако теперь родителям придется вести малышей сдавать анализы и делать справки.

Напомним, что с 15 марта в Турции изменили правила въезда. Всем желающим попасть в страну нужно заполнить специальную электронную анкету на сайте турецкого Минздрава за 72 часа до прилета и предъявить ее в аэропорту в электронном или бумажном виде. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип транспорта.