Правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования на коронавирус пассажирам, летящим из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госагенства развития туризма Украины.

Читайте также Вся Украина перешла в "желтую" зону карантина

Согласно турецкому сообщению авиаперсонала (NOTAM) в отношении рейсов в Турцию, решение вступит в силу 15 мая 2021 года в 00:00 по киевскому времени.

Турция также отменила тестирование для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе сделали долгожданное заявление по въезду туристов. Также мы писали о том, что Кипр обновил правила въезда для вакцинированных туристов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.