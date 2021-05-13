Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины [ Редактировать ]
Правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования на коронавирус пассажирам, летящим из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Госагенства развития туризма Украины.
Согласно турецкому сообщению авиаперсонала (NOTAM) в отношении рейсов в Турцию, решение вступит в силу 15 мая 2021 года в 00:00 по киевскому времени.
Турция также отменила тестирование для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе сделали долгожданное заявление по въезду туристов. Также мы писали о том, что Кипр обновил правила въезда для вакцинированных туристов.
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