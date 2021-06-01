Во вторник, 1 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после того, как Украина закрыла для Беларуси авиапространство, он прорабатывает с президентом России Владимиром Путиным вариант авиарейса из Минска в Крым. Об этом сообщает "Пул первого".

Так, Лукашенко сказал:

Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Я прошу, ты подумай, как нам попасть в Крым.

Он отметил, что "не переживает" по поводу того, что добираться придется через Россию:

Они устроили эту канитель, эту провокацию. Поэтому с меня взятки гладки, как и с остальных белорусов.

Ранее мы писали о том, что директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявили о том, что Москва будет защищать Беларусь, если Евросоюз введет против нее экономические санкции.

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