США возобновляют санкции против Беларуси [ Редактировать ]
С 3 июня Министерство финансов США возобновит санкции в отношении нескольких белорусских компаний. Об этом сообщает Bloomberg.
Отметим, санкции были введены еще в 2006 году.
В частности, под санкции попадут "производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок".
После победы Александра Лукашенко на выборах 2006 года США ввели санкции в отношении Минска из-за нарушения прав человека в республике. Тогда гражданам и компаниям США запретили предоставлять финансирование, товары или услуги лицам, попавшим в список, и наоборот. В санкционный список вошел, в частности, сам Лукашенко.
Среди компаний, на которые распространялись санкции:
- "Белнефтехим" и его американское представительство,
- "Белшина",
- "Гродно Азот",
- "Гродно Химволокно",
- "Лакокраска",
- "Нафтан",
- "Полоцк-Стекловолокно",
- Белорусский нефтяной торговый дом.
Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям. Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.
Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма. Также сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
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