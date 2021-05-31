С 3 июня Министерство финансов США возобновит санкции в отношении нескольких белорусских компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

Отметим, санкции были введены еще в 2006 году.

В частности, под санкции попадут "производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок".

После победы Александра Лукашенко на выборах 2006 года США ввели санкции в отношении Минска из-за нарушения прав человека в республике. Тогда гражданам и компаниям США запретили предоставлять финансирование, товары или услуги лицам, попавшим в список, и наоборот. В санкционный список вошел, в частности, сам Лукашенко.

Среди компаний, на которые распространялись санкции:

"Белнефтехим" и его американское представительство,

"Белшина",

"Гродно Азот",

"Гродно Химволокно",

"Лакокраска",

"Нафтан",

"Полоцк-Стекловолокно",

Белорусский нефтяной торговый дом.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям. Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.

Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма. Также сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

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