37-летний Райан Сеймур из шотландского города Локгелли, графство Файф, получил обратно свой кошелек, который потерял 20 лет назад. Об этом сообщает BAGNET.

Мужчина рассказал, что потерял кошелек с 60 фунтами стерлингов, пластиковыми картами и документами во время посещения паба в городе Данфермлин в 2001 году.

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Райан давно забыл о пропаже, однако в начале мая 2021 года с ним в Facebook связался сотрудник полиции Данфермлина по имени Джиллиан. Он поинтересовался, не терял ли Сеймур кошелек много лет назад. Как выяснилось, прохожий обнаружил кошелек в кустах у того самого паба, где шотландец выпивал с друзьями 20 лет назад, и принес его в полицию.

К удивлению мужчины, пластиковые карты, пропуск на работу и удостоверение личности оказались на месте - пропали только деньги.

"Забавно было снова увидеть себя молодым на фотографиях", - рассказал Сеймур. Он добавил, что больше всего его развеселила карточка из проката видеокассет.

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